Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je sastanak sa direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom bio veoma konstruktivan i značajan za Srbiju kako bi otvorila sledeća poglavlja koja se tiču pristupanja Evropskoj uniji.

- Imali smo sastanak sa našom nacionalnom komisijom za sprovođenje akcionog plana u okviru plana proširenja Evropske unije i imali smo dobar pregled situacije u kojoj se nalazimo sa rokovima koji ističu krajem juna. Zaključili smo da imamo samo nekoliko stvari koje su otvorene. Tri stvari se odnose na probleme vezane za energetiku, odnosno zahteve koje treba da ispunimo do kraja juna. Jedan se odnosi na unutrašnje poslove - rekao je za beogradske medije Macut nakon sastanka.

Kako je naveo, na sastanku su dogovorili intenziviranje saradnje na nedeljnom nivou, gde će se razmenjivati informacije s ciljem da se dostigne rok do 30. juna da bi se uskladili zahtevi od strane Evropske komisije i ono što je potrebno sa naše strane.

- Nadam se da ćemo u toj dinamici dogovaranja i ispravljanja nečega što treba popraviti u tom zakonskom okviru dostići taj 30. jun. I mislim da je ovo dobar put na komunikacijskom nivou sa Evropskom komisijom, da smo imali priliku danas da gospodina Kopmana vidimo sa njegovim timom i sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji - rekao je Macut.

On je istakao i da je to dobar put da se dostignu ciljevi koji su reformskom agendom zacrtani za sredinu ove godine.

- I da u narednom periodu budemo spremni za otvaranje sledećih poglavlja, odnosno sledećih stvari koje se tiču kompletnog pristupanja Evropskoj uniji - dodao je on.

Kako je rekao, ovo je dobar put da se sa Evropskom unijom na direktan i na vrlo konstruktivan način razgovara o svim problemima.

- Direktna komunikacija je najbolji vid da se problemi što pre usvoje i prilagode - rekao je premijer.