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Predstavnici organizacije "Albanci za Ameriku" u dramatičnom video-obraćanju javno su priznali da je njihov uticaj u Sjedinjenim Američkim Državama pao na najniži nivo u poslednjih 40 godina i da njihove pozicije preuzimaju - Srbi!

Kao glavnog krivca za ovakav razvoj događaja, albanski lobisti su direktno imenovali srpsku zajednicu, pre svega organizaciju "SAVA PAK", koja je izrasla iz veoma uspešne i uticajne kampanje "Srbi za Trampa".

U javnom video - materijalu koji je uzburkao društvene mreže, čelnici organizacije "Albanci za Trampa" nisu krili zabrinutost. Oni su upozorili svoje sunarodnike da Srbi u ovom trenutku uživaju najbolju političku poziciju u SAD još od devedesetih godina prošlog veka.

Povodom ovog priznanja, na društvenoj mreži oglasio se Aleksandar Saša Jovičić, direktor organizacije "Srbi za Trampa" i jedan od ključnih ljudi SAVA PAK-a:

- Zvuče zabrinuto. Pustiću albanske lobiste da vam sami kažu koliko je neverovatan trag i uticaj koji SAVA PAK /SerbsForTrump imaju u Vašingtonu, na lokalnom, regionalnom i federalnom nivou širom SAD. U pravu su: ovo nisu devedesete i njihov uticaj je na najnižem nivou na kojem je ikada bio, zato što smo se mi, američki Srbi, dve decenije borili za istinu sa Bogom u našim srcima. Stiže još mnogo toga. Istina dolazi - stoji u postu, prenosi Vaseljenska.

Prema rečima srpskih aktivista u SAD, ovaj trenutak predstavlja krunu dvadesetogodišnjeg danonoćnog rada američkih Srba koji su se borili za promenu narativa o dešavanjima na Balkanu. Promena u Beloj kući i povratak konzervativne administracije dodatno su ubrzali ovaj proces, omogućivši srpskim predstavnicima direktne kanale komunikacije sa ključnim ljudima u Kongresu i Beloj kući.

Dok je albanski lobi decenijama računao na sigurna uporišta unutar Demokratske stranke, geopolitičke promene i snažna desnica u SAD potpuno su prekomponovale političku mapu Vašingtona.

Ipak, stručnjaci za američku unutrašnju politiku pozivaju na oprez i ukazuju na praktičnu pozadinu ovakvih izjava. Oni upozoravaju da dramatični tonovi iz organizacije "Albanci za Ameriku" nisu samo izraz političkog poraza, već i proračunati taktički potez. Panika u lobističkim krugovima koristi se kao najefikasniji alat za takozvanu "hitnu mobilizaciju glasača" i pokretanje velikih fondova za prikupljanje novčanih donacija od bogatih iseljenika.

Bez obzira na to, činjenica da albanska zajednica javno priznaje superiornost srpskog političkog organizovanja pokazuje da se završila era jednostranog uticaja na američku spoljnu politiku.