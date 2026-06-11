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Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Јanom Kopmanom i poručio da je važno da politika proširenja Evropske unije ostane među prioritetima institucija EU i država članica, kao i da Srbija ostaje čvrsto posvećena reformama i evropskom putu.

Ministar Đurić je istakao da je članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje Srbije i naglasio da naša zemlja nastavlja sa sprovođenjem reformi u svim oblastima važnim za proces pristupanja, uključujući i dosledno unapređenje vladavine prava i reforme u oblasti pravosuđa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Đurić je podsetio da je početkom godine uspostavljena nova pregovaračka struktura i formiran Operativni tim za proces pristupanja EU, i istakao da taj korak potvrđuje čvrstu opredeljenost Srbije za ubrzanje reformi i dalji napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.

Podsetio je i da je tokom nedavne posete predsednika Evropskog saveta Antonija Košte Beogradu potvrđena podrška evropskoj perspektivi našeg regiona, kao i da je ponovljen stav da proširenje predstavlja geostratešku neophodnost za Evropu.

Govoreći o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, Đurić je naveo da Beograd ostaje posvećen nastavku dijaloga kada se za to steknu uslovi i naglasio da je srpsko stanovništvo u pokrajini pokazalo jedinstvo i odgovornost velikim odzivom i učešćem u nedavno održanom izbornom procesu.

Đurić je istakao da regionalna saradnja ostaje jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, uz naglasak na opredeljenost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa u regionu.

Kako je naveo, Srbija nastoji da razvija dobrosusedske odnose koji doprinose konkretnim rezultatima i boljem povezivanju regiona, što u krajnjem ishodu vodi unapređenju kvaliteta života građana.

Šef srpske diplomatije je poručio da Srbija posvećeno gradi i unapređuje i bilateralne odnose sa svojim evropskim partnerima, zasnovane na uzajamnom poštovanju, dijalogu i zajedničkim interesima, i da to predstavlja važan segment njenog evropskog puta i procesa evrointegracija.