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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odigrao je partiju badmintona sa olimpijskim i višestrukim svetskim šampionom Lin Danom, dok je ministar finansija Siniša Mali taj susret zabeležio kamerom i podelio snimak koji je opisao kao "sirov materijal".

- Na profilu kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića ste videli najbolje udarce u njegovom meču sa olimpijskim i svetskim šampionom u badmintonu Lin Danom, ali evo i mog, sirovog materijala… Kako je to stvarno izgledalo. Sve je to zbog “malog reketa”…

- Istini za volju, nisam se ni ja posle proslavio, ali teško je igrati sa najboljim! Ponosni smo što je Lin Dan novi ambasador Ekspa 2027 - poručio je Siniša Mali u objavi.

Inače, posle Juseina Bolta, najbržeg čoveka svih vremena, i Džekija Čena, jedne od najprepoznatljivijih ličnosti svetske filmske industrije, timu ambasadora Ekspa 2027 pridružuje se i Lin Dan, dvostruki olimpijski šampion, petostruki svetski prvak i čovek koga mnogi smatraju najvećim badminton igračem svih vremena.

Jedna od najpoznatijih sportskih ličnosti Azije, Lin Dan pripada retkom krugu sportista koji su osvojili sve najznačajnije titule u svom sportu. Tokom karijere postao je simbol profesionalizma, discipline, posvećenosti i fer-pleja, a njegov uticaj odavno je prevazišao granice sportskih terena.

Foto: Dimitrije Goll

Upravo zato njegovo uključivanje u ambasadorski tim Ekspa 2027 ima poseban značaj, jer povezuje sportsku izuzetnost, snažnu međunarodnu prepoznatljivost u zemljama iz kojih se očekuje veliki broj posetilaca tokom naredne godine i vrednosti koje su u osnovi teme "Igra(j) za čovečanstvo". Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.