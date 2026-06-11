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Dok svet igra ping-pong, ja sam danas pokušao da pobedim u badmintonu, naveo je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagramu uz snimak meča sa najvećim igračem badmintona svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom.

Podsetimo, Lin Dan, koji će promovisati Ekspo 2027, sastao se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Ne volim da gubim, ali mi ne pada teško ako izgubim od najboljeg na svetu. Lin Dan, najveći badminton igrač svih vremena, dvostruki olimpijski šampion, petostruki svetski prvak i jedini osvajač prestižnog 'Super Grand Slam-a' i moj današnji protivnik, nije, međutim, zbog badmintona u Beogradu. Njegova nova uloga biće i brend ambasador Ekspa 2027 i hvala mu što će na azijskom kontinentu promovisati najveću manifestaciju koju Srbija organizuje u svojoj istoriji", dodao je ministar Mali i nastavio:

"Ova njegova pobeda za Srbiju je danas podjednako važna kao i njegovih igračkih više od 660 pobeda i ukupno 66 titula u singlu. Lin Dan je 2023. primljen u BWF Kuću slavnih, poznat je po profesionalizmu, disciplini i mentalnoj snazi.

To su vrednosti koje delimo i koje želimo da promovišemo naredne godine i uzbuđeni smo zbog svega što nas očekuje. Srbija je zaslužila da ceo svet vidi koliko smo napredovali.

Kina je već danas jedno od ključnih dalekih tržišta za turizam Srbije, budući da je samo u 2024. godini našu zemlju posetilo je više od 156.000 kineskih turista, uz rast od oko 70 odsto i udeo od 6,5 odsto među svim stranim gostima. U susret Ekspu 2027 očekujemo da se ovaj trend dodatno ubrza i verujemo da će upravo gosti iz Kine biti među najbrojnijima tokom trajanja Ekspa.