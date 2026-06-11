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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas, reagujući na navode iz intervjua izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule za N1 da on ima svoju agendu i da radi ono što je očekivano od čoveka koji je učestvovao u zločinačkoj akciji "Oluja", a da Srbija treba da bude fokusirana na svoj nacionalni interes, evropski put i put Srbije.

“Srbija neće i ne treba da se odriče saradnje sa Kinom, Rusijom, SAD, pošto i zemlje EU sarađuju sa njima. Ne sečemo mi sami sebi zdravu nogu da bismo se nekome više dopali kao manje sposobni, već šta je u našem interesu”, rekao je Vučević za TV Prva.

Vučević je naveo da je Piculina rečenica da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi prosrpsku politiku skandalozna i upitao kakvu bi politiku trebalo da vodi predsednik Srbije, ako ne politiku svoje zemlje.

“Pa, kakvu politiku treba da vodi ako je predsednik Srbije pa valjda treba vodi poltiiku Srbije? Obaveza Srbije je da vodi računa o svim Srbima gde god da žive. Mislim da postoji jasna podrška Picule blokaderima i blokadera Piculi, tu su stvari vrlo jasne”, rekao je Vučević.

On je dodao da se Picula bez sumnje opredelio za jednu političku stranu u Srbiji, a to je blokaderska.