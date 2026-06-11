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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisetio se trenutka kada je doneta odluka da se uđe u otvorenu borbu s obojenom revolucijom.

"Svi su ih se plašili, mi nismo", poručuje predsednik Vučić.

"Ne možeš godinu i po da zanemariš svoje obaveze, da mi govoriš sve vreme o legalizmu i zakonima, a da nijedan zakon ove zemlje ne poštuješ. Ne možeš da kažeš: 'Ja tražim odgovore od institucija', kad ih dobiješ onda i ne pročitaš te odgovore. Ja sam osećao da ih to ne zanima, i osećam sam da se iza svega krije veliki politički pokret koji treba da sruši državu, i za račun i u ime nekog drugog", rekao je Vučić govoreći o blokaderima i nastavio: