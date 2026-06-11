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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisetio se trenutka kada je doneta odluka da se uđe u otvorenu borbu s obojenom revolucijom.

"Svi su ih se plašili, mi nismo", poručuje predsednik Vučić.

"Ne možeš godinu i po da zanemariš svoje obaveze, da mi govoriš sve vreme o legalizmu i zakonima, a da nijedan zakon ove zemlje ne poštuješ. Ne možeš da kažeš: 'Ja tražim odgovore od institucija', kad ih dobiješ onda i ne pročitaš te odgovore. Ja sam osećao da ih to ne zanima, i osećam sam da se iza svega krije veliki politički pokret koji treba da sruši državu, i za račun i u ime nekog drugog", rekao je Vučić govoreći o blokaderima i nastavio:

"Doneli smo odluku, idemo da se suprotstavimo, idemo da se borimo, radili smo pošteno, radili smo odgovorno, izvukli smo zemlju kao feniks iz pepela, iz praha je podigli. Kako smo doneli tu odluku, njihova reakcija je bila najžešća moguća, svi su ih se plašili, mi nismo. Bili smo spremni da se borimo. Bili smo spremni da se borimo protiv svih onih koji bi rušili ustavni poredak". 

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