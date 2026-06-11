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Republikanci za nacionalnu obnovu poručuju da Donald Tramp treba da poseti Srbiju.

Oni su na društvenoj mreži "X" komentarisali intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za Fox News Digital i navode da bi "predsednik Tramp apsolutno trebalo da poseti Beograd".

Komentar su ostavili na zvaničnoj stranici "Fox News Digital" na društvenoj mreži "Iks", gde uz video dela intervjua predsednika Vučića, piše:

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ekskluzivno za Fox News Digital poručuje da bi Tramp u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je podrška Sjedinjenim Američkim Državama naglo porasla tokom njegove administracije.

Vučić ističe da mnogi Srbi vide Trampa potpuno drugačije u odnosu na prethodne američke lidere, uprkos decenijama dugotrajnog nezadovoljstva i gorčine zbog NATO bombardovanja 1999. godine.

Sada se Srbija i SAD spremaju da prošire saradnju na svim poljima – od energetike i infrastrukture, pa sve do veštačke inteligencije i odbrane.

Ovaj razvoj odnosa dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalno ekonomsko čvorište, dok istovremeno nastavlja sa svojim dugogodišnjim ambicijama za pridruživanje Evropskoj uniji".

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