Slušaj vest

Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su danas po političkoj osnovi i nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji, njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, navodi se u saopštenju za javnost Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Reč je o Negovanu Vasiću, direktoru OŠ "Bratstvo" iz sela Strezovce i Draganu Krstiću, direktoru OŠ "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice.

Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije pod punim naoružanjem prvo su upali u porodične domove direktora, vršeći pretres što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno dece, da bi potom upali i u školu "Bratstvo" odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju.

Ova akcija predstavlja odmazdu režima Aljbina Kurtija zbog odličnog rezultata Srpske liste na nedeljnim izborima i posebno, lošeg rezultata Kurtijevog miljenika Rašića u Kosovskoj Kamenici kojima je jedini politički cilj proterivanje, hapšenje i zastrašivanje čestitih Srba koje nisu i ne mogu da nateraju da za njih rade i glasaju.

Kurtijeva policija nema šta da traži u srpskim školama niti tu ima ikakve ingerencije i današnjom demonstracijom sile režim u Prištini pokušava da kriminalizuje poštene Srbe i unese nemir i strah među sve čestite Srbe u Kosovskom Pomoravlju!