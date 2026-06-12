Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom gostovanja na Prvom programu Radio Beograda da su predstojeći izbori pred vratima i upozorio na scenarije koje pripremaju oni koji spas vide isključivo u nasilju i blokadama. Vučić je naglasio da blokaderi već sada svesno pripremaju teren za osporavanje izbornih rezultata, svesni sopstvenog neuspeha na biralištima.

– Moramo da napravimo razliku između onih koji spas vide u nasilju. Oni danas govore: "Nećemo verovatno da pobedimo, ali ćemo da proglasimo da su izbori bili pokradeni, pa ćemo da idemo..." Biće tolika razlika, da neće moći da kažu ništa. Eto, to vam sad kažem. Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri meseca, to je već drugo, tehničko pitanje. Izbori su tu, dakle, ne vidim da to pravi nekakvu razliku. Svakako ove godine – poručio je predsednik Vučić.