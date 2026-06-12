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Novinarka i dugogodišnja urednica dnevnog lista ''Politika'' Ljiljana Smajlović,  tokom gostovanja na Euronews kod Minje Miletić govorila je o funkcionisanju ProGlasa i postavila pitanje ko ih finansira. 

- Jedina stvar koja je zanimljiva kod ProGlasa, koja bi meni bila politički zanimljiva. Mislim da svako sme da se bavi politikom i ko god može da privuče nekoga, svaka čast, ali zanimljivo je ko ih finansira. Koliko znam, to, ipak, finansiraju neke zapadne organizacije. RT Balkan je prvi, možda i jedini o tome pisao, iako su se pozvali na podatke, nije se u to mnogo ulazilo, ja se nekad pitam zašto. U politici je jedino važno ko te finansira. Ti možeš da svoje slobodno vreme, svoj intelekt i svoje talente, daš za svog kandidata. Ako se to krije, iz toga se nešto može saznati. Sumnjam da su ovo ljudi koji se sastanu i kažu: "Ajde da mi putujemo". Znate, ima puno posla oko organizacije, neko mora da radi te skupove, neko mora da finansira to i koliko znam, to ne finansiraju glumci, to se finansira iz nečijih političkih razloga. Mi moramo da znamo iz kojih razloga se taj novac daje. Ko daje novac i kakve taj ima interese? Znači, nije dovoljno. Niko ne sumnja da su Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić i ko je još bio iskreno i potpuno uz opoziciju i da su to njihova autentična uverenja i da njima ništa nije teško. Ja ne kažem da oni rade ovo za novac, ja samo kažem - neko, ipak, to finansira. Ko finansira, iz kojih razloga i obično se na ta pitanja nađu odgovori i to je takođe bitno - navela je Ljiljana Smajlović. 

Ona se takođe osvrnula i za skorašnji skandal koji se dogodio na tribini ProGlasa, u Ofenbahu kod Frankfurta, kada je napadnut novinar Zoran Vicelarević nakon što je postavio pitanje učesnicima tribine kojoj je prisustvovao i Zoran Kesić

- Čak i Kesić kaže: "Ja sam odmah pomislio da to mora da je režim namestio". Znate, ne može se reći da ljudi u ProGlasu nisu navikli na incidente, jer tamo sedi i Bjelogrlić. On je navikao da se u kafani obračuna s nekim ko je nešto rekao što se njemu nije dopalo. Tako da ja ne znam što su oni toliko zaprepašćeni što se desio incident i što se neko obračunao sa novinarom koji je postavio pitanje - rekla je Smajlovićeva. 

Kesić je, podsetimo, prvo sramotno pokušao da relativizuje ovaj incident, misleći da će za blokadersku publiku biti smešno, dok u šali nabraja "koga je sve prebio", a zatim i priznao da Vicelarević nijednom svojom rečju nije izazvao incident!

- Mnoge sam lično prebio, što Bjelogrić, što ja, čak i Tamara Dragičević je prebila mnoge ljude tamo, pre početka tribine. Prebio sam prvo jedan bračni par, prebio sam jednu ženu koja je psihoterapeut i koja je rekla da i mene možda pogleda, prebio sam je. Čime sam ih prebio? Pa, ja bih glavom nabo. Bijelogolić nije tukao, ima zabranu - pokušao je da bude duhovit Kesić. 

Na kraju je ipak morao da prizna ono što je od prvog trenutka bilo jasno, a to je da novinar Zoran Vicelarević nijednom rečju nije izazvao incident!

- On apsolutno nije zaslužio ovo i ja mu se izvinjavam. Vicelarević nijednom svojom rečju nije izazvao incident! Niko ko dođe na tribinu ne sme da bude čupan ili izbačen - napokon se izvinio Kesić.

Kurir Politika 

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