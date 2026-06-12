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Na opozicionom nalogu "Sloboda ili ništa" na društvenoj mreži Iks osvanula je objava u kojoj se tvrdi da su jedan od istaknutih blokadera Miša Bačulov, ideolog blokadera Aleksandar Kavčić, kao i pojedini studenti umešani u proneveru novca koje je dijaspora skupljala za studentsku trku do Brisela!

U postu se navodi i da je sa svime upoznat novinar Nove S Radovan Seratlić!

- Novinar Nove Z Radovan Seratlić veoma blizak sa studentima i upućen je u sva dešavanja unutar studentskokg pokreta. Radovan veoma dobro zna za proneveru novca koji je dijaspora skupljala za studente za trku do Brisela. Studenti govore da su u tu proneveru novca umešani neki studenti, Miša Bačulov i Aleksandar Kavčić. Radovan sve to zna. I ćuti. Zašto o tome ne izveštavate? Zašto su studenti svete krave? Zar vam nije jasno da glasači imaju pravo da znaju kakve osobe prave studentsku listu. Studenti se bore protiv korupcije, a učestvuju u njoj. Zašto ne pričate o tome - piše u objavi. 

Kurir Politika 

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