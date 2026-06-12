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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Republike Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je imao srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima sa kojima se suočavamo u složenim geopolitičkim okolnostima.

- Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

- Ponovio sam zahvalnost Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i razumevanju pozicija naše zemlje kada je reč o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Izuzetno cenimo principijelan i dosledan odnos Grčke prema poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije - dodao je Vučić.

Vučić sa Jorgosom Gerapetritisom u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Današnji susret, kako je ocenio predsednik, samo je nastavak dobrog i otvorenog dijaloga koji je imao sa premijerom Micotakisom na samitu u Tivtu i još jedna potvrda istinskog prijateljstva i tradicionalno bliskih odnosa Srbije i Grčke.

Kurir.rs

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