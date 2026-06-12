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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je obeležavanju slave Svetog Luke Krimskog u Domu za odrasla invalidna lica "Male pčelice" u Kragujevcu.

- Pčela je sinonim i za rad i za marljivost i za predanost i za mudrost i pre svega za stvaralaštvo. Korisnici koji su ovde imaju svoje životne priče. Svi su oni doleteli ovde iz različitih matica. Svi su oni došli ovde sa nekim svojim karakteristikama, poreklom, istorijatima, navikama ali i talentima, veštinama - rekla je tom prilikom ministarka i dodala:

- I nažalost, život često biva surov, ali oni su ovde dobili novu priliku. I zato je najvažnije da ovde, uprkos svemu i podršci različitih institucija i ministarstva, istaknemo one ljude. To su zaposleni u sistemu socijalne zaštite, to su negovatelji, to su doktori, to su zdravstveni radnici, i to su svi oni koji brinu svakodnevno o životu svih korisnika.

Dom "Male pčelice" nije samo ustanova, istakla je Đurđević Stamenkovski.

- To je zajednica ljudi koji svakog dana pokazuju koliko su briga, ljubav i posvećenost važni. Neka 200 zasađenih višanja bude simbol zajedničkog rasta i nade - kazala je ona.

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