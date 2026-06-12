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Opozicioni nalog "Sloboda ili ništa" objavio je na društvenom mreži Iks da su Miša Bačulov, koji je prošle godine uhapšen kada je u javnost isplivao snimak na kome ovaj blokader planira svoje trovanje za koje je nameravao da optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i Alek Kavčić, jedan od blokaderskih ideologa, ali i drugi studenti blokaderi, umešani u proneveru novca koja je srpska dijaspora skupljala za tzv. studentsku štafetnu trku do Brisela prošlog proleća!

Nalog "Sloboda ili ništa", koji podržava blokadere i opoziciju, podsetio je da je dijaspora sakupljala novac kako bi pre nešto više od godinu dana 16 studenta blokadera navodno trčalo iz Beograda do Brisela u znak sećanja na žrtve pada nadstešnice u Novom Sadu. Na istom nalogu piše da za ovu proneveru znaju i blokaderski mediji, ali da ćute i ne žele da pišu o njoj.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da je potrebno da nadležni državni organi što pre istraže ove navode i da, ukoliko se ispostavi da su istiniti - ovo predstavlja frapantni dokaz da su blokaderske laži o borbi protiv nekakve korupcije bile "samo loša gluma i pokušaj da se dočepaju vlasti i finansijskih benefita".

- Ukoliko je su ove tvrdnje istinite, to je samo još jedan dokaz da su blokaderi uvek i jedino sledili svoj lični interes, ili interese svojih finansijera. Podsetiću vas da je u aprilu prošle godine blokaderski pokret još okupljao bar neki broj iskrenih podržavalaca koji su verovali da je reč o nekavoj "deci" koji se bore za pravdu i takvi su verovatno iz najbolje namere donirali novac iz želje da se oda počast nastradalima u padu nadstrešnice. E pa, Bačulov, Kavčić i drugi su, prema ovim navodima, na najbesramniji način iskoristili saosećanje ljudi i žal za žrtvama da bi strpali novac u svoj džep, a izgleda da su preverili i svoje "kolege" blokadere. Moram da priznam da me ne čude informacije da su blokaderski mediji upoznati sa ovim i da ćute, jer je njiihov jedini cilj rušenje legitimno izabrane vlasti u Srbiji po bilo koju cenu i svim metodama. Ovo je jedna velika sramota i skandal, ali šta očekivati od bivšeg odbornika Bačulova koji je planirao da se lažno otruje kako bi za sve optužio predsednika Vučića ili donosio cisternu sa fekalijama ispred gradske kuće u Novom Sadu, nadajući da će ga tako srušiti sa vlasti, ili od profesora koji je poznat po deljenju navodno "besplatnih udžbenika" za koji sami blokaderi posle tvrde da nisu baš besplatni. Ovo otvara pitanje odgovornosti, ali i mnogobrojna druga pitanja kome su tačno, za šta išle donacije građana ali i kod koga su one završavale - govori Obrknežev i dodaje:

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- "Korupcija ubija" - upravo je ovo bio jedan od glavnih slogana blokadera od samih početaka njihovih pokušaja sprovođenja obojene revlucije u Srbiji, a kako vreme prolazi pokazuju se da - najveća korupcija vlada upravo u blokaderskim redovima. Kada se godinu dana predstavljate kao neko ko bi trebalo da bude simol borbe protiv korupcije, sada morate da date javnosti odgovore da li ste zapravo samo hteli da dođete na vlast kako biste krali, a aktuelna vlast vam ne odgovara baš zato što se bori protiv kriminala i korupcije? Verujem da će se u narednom periodu otkrivati još ovakvih afera iz blokaderskh redova i da će ulaziti u sve veće međusobne sukobe, jer su pukotine među njima sve dublje. Blokaderi koji su se predstavljali kao nekakva moralna veličina, kao velike demokrate i borci za pravdu su tokom ovoh godinu i po dana sami demantovali svaku svoju laž.