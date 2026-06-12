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Kula od laži niškog doktora na privremenom radu u lokalnoj politici Dragana Milića pala je pred samo jednim potezom Miloša Sekulića koji je Milića vratio na - fabrička podešavanja!

Sekulić je, u trenutku kada je doktor Dragan Milić, uz karakterističnu viku i mahanje rukama, sa govornice gradske skupštine prepričavao nebrojeno puta ponovljene laži sa Šolakovih medija o umešanosti vladajuće stranke u afere ''Jovanjica'' i ''Konjuh'', prišao govornici i Miliću pružio boks cigareta niškog proizvođača, isti kao jedan od 39.000 onih za čiji je šverc u novogodišnjoj noći osumnjičeni i uhapšen Milićev najbliži politički saradnik poznat po nadimku Baron.

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Milićeva kula od laži pala pred jednim potezom odbornika SNS Izvor: Kurir

Iako je u proteklih pet meseci Milić učinio sve da pred niškom javnošću raskine veze s Baronom, raspustio opštinski odbor svoje grupe građana u Niškoj Banji i savet za turizam svog pokreta PODES, na čujem čelu je bio uhapšeni Baron, a potom ga i izbacio iz svoje odborničke grupe. Politička poruka Miloša Sekulića bila je jasna i svima razumljiva: Miliću, nismo vam zaboravili Barona i aferu šverca cigareta ''tešku'' više od 2 miliona evra!

Nakon poteza odbornika Sekulića, Milić i svi odbornici opozicije napustili su skupštinsku salu uz galamu i pretnje, a odbornici vladajuće većine nastavili su rad po preostalim tačkama dnevnog reda.

- Glavni razlog zbog čega su Milić i svi opozicioni odbornici tako reagovali je što je afera "Baron" stvarna, za razliku od svih izmišljenih afera u koje je Milić sa govornice gradskog parlamenta ubeđivao Nišlije - izjavio je Miloš Sekulić po okončanju sednice na kojoj su niški odbornici usvojili svih 75 predloženih tačaka dnevnog reda.

U novogodišnjoj noći niška policija je, podsetimo, uhapsila odbornika M. T. (38) iz Niške Banje, poznatog po nadimku Baron, najbližeg političkog saradnika Dragana Milića u njegovoj grupi građana i Pokretu za decentralizaciju Srbije. Osumnjičeni M. T. je uhapšen u trenutku kada je iz niške fabrike sa saučesnicima pokušavao da prošvercuje 39.000 boksova cigareta vrednih više od dva miliona evra.

Kurir Politika 

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