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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom u Beogradu, da je razgovrano o nizu bilateralnih, regionalnih i međunarodnih pitanja, a da je akcenat stavljen na evropsku budućnost dve zemlje.

Đurić je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa Gerapetritisom, rekao da Srbija računa na snažnu podršku Grčke na evropskom putu i ponovo zahvalio na principijelnom stavu Grčkoj po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Naveo je da mu je drago što danas u Beogradu ima u gostima velikog prijatelja Srbije i predstavnika prijateljske i bratske Grčke.

Đurić je rekao da je ono što dve zemlje i naroda povezuje istorijsko prijateljstvo, vekovi međusobne podrške u različitim epohama.

- Danas smo razgovarali prvenstveno o budućnosti koja je evropska i za Srbiju i za Grčku. Srbija računa na snažnu podršku svojih grčkih prijatelja na evropskom putu. Zahvalni smo grčkim prijateljima na podršci na evropskom putu, ali jednako i za izvanredne ekonomske odnose - kazao je Đurić.

Kako je istakao, ekonomska razmena između Srbije i Grčke u prethodnih 12 meseci iznosi 2,2 milijarde evra.

Navodeći da gotovo četvrtina srpske polucije ide u Grčku na odmore, Đurić je kazao da Srbija želi da traj broj nastavi da raste.

1/13 Vidi galeriju Đurić sa Gerapetritisom Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO

Takođe, pozvao je i grčke turiste da posete Srbiju i Beograd u što većem broju.

- Pozivam ih da u što većem broju dođu i da posete našu lepu zemlju, istorijsku prestonicu u kojoj su važni spomenici, među kojima i spomenik Rigi od Fere jer jedna od zajedničkih stvari dva naroda jeste ljubav prema slobodi - kazao je Đurić.

Naveo je da je danas ponovo zahvalio na principijelnom stavu Grčkoj po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

- Iskoristio sam priliku da upoznam goste sa situacijom i položajem u kojem se nalazi srpski narod na KiM. Važno je da se zna da Srbija drži do stabilnosti, mira, do pronalaženja rešenja kroz dijalog, ali istovremeno neće odustati od očuvanja svojih nacionalnih interesa, zaštiti prava Srba, SPC - kazao je Đurić.

Dodao je da je pravoslavlje, kao većinsko versko opredeljenje u Srbiji i Grčkoj, još jedna od stvari koje povezuju dve zemlje i dva naroda.

- Zahvaljujemo Grčkoj i zbog činjenice da će učestvovati na Ekspu. Za nas je Ekspo izložba prilika da promenimo paradigmu načina na koji je Srbija percipirana u svetu - kazao je Đurić.

Kako je dodao, zbog učešća 137 zemalja na Ekspo 2027, ta izložba u Beogradu će biti najveća specijalizovana izložba.

Šef srpske diplomatije je kazao i da se očekuju milioni turista u Srbiji za vreme Ekspa i dodao da će Grčka imati posebno mesto.

Đurić je naveo i da su razgovarali na koji način obe zemlje mogu da daju doprinos za unapređenje regionalne saradnje.

- Srbija je spremna da da svoj doprinos, uključujući i zajednički rad na razvoju infrastrukture, mobilnosti, prelaza preko granica - kazao je Đurić.