Voditeljka rekla da je dobila mišljenja ljudi da studenti, koji su bili tad na Slaviji, nisu isti oni sa kojima su ranije komunicirali
palo priznanje
OBUĆINA PRIZNALA NAKON BLOKADERSKOG SKUPA NA SLAVIJI: Promenila se struktura, nisu ovo ISTI studenti! (VIDEO)
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Voditeljka blokaderskih medija Jelena Obućina gostujući u jednom podkastu, priznala je da se, u poređenju sa prethodnim protestima, promenila struktura blokadera na poslednjem održanom protestu na Slaviji.
Obućina je naglasila da je posle protesta održanog krajem maja dobila mišljenja ljudi da to nisu isti ''studenti'' sa kojima su komunicirali.
- Ja sam posle Slavije dobila različita razmišljanja ljudi, što sa fakulteta, što iz opozicionih stranaka, koji kažu: "Pa ne, nisu to isti studenti! Nisu to oni što smo ih mi poznavali. Promenili se struktura, nisu to oni sa kojima smo mi komunicirali" - rekla je Obućina u ovom podkastu.
Kurir Politika
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