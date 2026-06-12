Obućina je naglasila da je posle protesta održanog krajem maja dobila mišljenja ljudi da to nisu isti ''studenti'' sa kojima su komunicirali.

- Ja sam posle Slavije dobila različita razmišljanja ljudi, što sa fakulteta, što iz opozicionih stranaka, koji kažu: "Pa ne, nisu to isti studenti! Nisu to oni što smo ih mi poznavali. Promenili se struktura, nisu to oni sa kojima smo mi komunicirali" - rekla je Obućina u ovom podkastu.