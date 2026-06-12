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Direktori srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice Negovan Vasić i Dragan Krstić privedeni su nakon akcije pripadnika specijalnih jedinica takozvane kosovske policije u znak odmaze zbog odličnih rezultata koje je ostvarila Srpska lista na izborima i lošeg rezultata Kurtijevog miljenika Nenada Rašića u Kosovskoj Kamenici, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

U saopštenju se navodi da je privođenje Vasića i Krstića dodatno unelo nemir među srpski narod u Kosovskom Pomoravlju i predstavlja pritisak na srpske institucije i zaposlene u njima.

Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Printscreen lajmi.net

- Upadi u srpske institucije i različiti oblici zastrašivanja već su postali svakodnevica života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kancelarija za KiM zahteva da se uhapšeni direktori puste na slobodu i da se prestane sa pritiscima na srpski narod, jer nema te sile i prisile kojom Kurti i njegov sluga Rašić mogu da opravdaju svoj izborni debakl u svim srpskim sredinama - navodi se u saopštenju.

Zaposleni u osnovnim školama širom Kosovskog Pomoravlja okupili su se juče u devet časova kako bi izrazili protest zbog hapšenja i određivanja pritvora dvojici direktora.