Slušaj vest

Direktori srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice Negovan Vasić i Dragan Krstić privedeni su nakon akcije pripadnika specijalnih jedinica takozvane kosovske policije u znak odmaze zbog odličnih rezultata koje je ostvarila Srpska lista na izborima i lošeg rezultata Kurtijevog miljenika Nenada Rašića u Kosovskoj Kamenici, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

U saopštenju se navodi da je privođenje Vasića i Krstića dodatno unelo nemir među srpski narod u Kosovskom Pomoravlju i predstavlja pritisak na srpske institucije i zaposlene u njima.

Nenad Rašić i Aljbin Kurti
Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Printscreen lajmi.net

- Upadi u srpske institucije i različiti oblici zastrašivanja već su postali svakodnevica života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kancelarija za KiM zahteva da se uhapšeni direktori puste na slobodu i da se prestane sa pritiscima na srpski narod, jer nema te sile i prisile kojom Kurti i njegov sluga Rašić mogu da opravdaju svoj izborni debakl u svim srpskim sredinama - navodi se u saopštenju.

Zaposleni u osnovnim školama širom Kosovskog Pomoravlja okupili su se juče u devet časova kako bi izrazili protest zbog hapšenja i određivanja pritvora dvojici direktora. 

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaGENOCIDOM NAD ISTORIJOM KURTI ŽELI DA ZATRE TRAGOVE SRBA! Posle Nemanjića, Obilića, cara Dušana i manastira, Priština sad pokušava da otme i Kosovski boj!
collage.jpg
PolitikaU ŠVAJCARSKOM PARLAMENTU PRVI PUT OTVORENO PITANJE UGROŽENOSTI SRBA NA KiM: Otvorena debata o KFOR-u i ljudskim pravima (VIDEO)
Parlament, rasprava, KiM
PolitikaNA DELU PREKRAJANJE IZBORNE VOLJE SRPSKOG NARODA NA KiM! Simić: Vršila se represija sa ciljem zastrašivanja Srba
Screenshot 2026-05-20 111334.jpg
PolitikaI DRUGE MANJINSKE STRANKE UPOZORAVAJU NA KURTIJEV POLITIČKI INŽENJERING! Redžepijeva: Rašić dobijao glasove u sredinama bez Srba!
Screenshot 2026-06-11 131226.jpg