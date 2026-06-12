ĆUTA POKLOPIO TAKOZVANU STUDENTSKU LISTU! ''Nisu ni poleteli, a u Kuli su već preleteli''! (VIDEO)
Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, gostovao je na blokaderskoj N1 u emisiji ''Dan uživo'' i tom prilikom jasno izneo stav da neće podržati tzv. studentsku listu koju nisu ni videli.
- Što se tiče izbora i odluke da li ćemo izaći na izbore i podržati ''studentsku listu'', evo, po milioniti put kod vas kažem da sa tom pričom završimo. Dok ne vidimo studentsku listu, dok ne vidimo zajedništvo, pre svega na toj listi, jer mi tu sad vidmo isto neka pomeranja. I oni nisu imuni od nekih podela na levo, desno, pa ima tu i preletanja. Neki još nisu ni poleteli, a u Kuli su već preleteli. Dakle, dok ne vidimo čistu sliku tog dela Srbije, ko hoće da menja, da su zajedno i imaju jasan plan i program, da su fokusirani na politiku, nemojte od nas da tražite da podržimo listu koju nismo videli - rekao je Jovanović.
Jovanović je, podsetimo, nedavno izjavio i da njegov pokret trenutno ne razmišlja o bilo kakvoj koaliciji proevropskih stranaka za predstojeće parlamentarne izbore, kao i da nikakve koalicije zasad nisu dogovorene.
Kurir Politika