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Iako sve više mladih sa sela odlazi u veće gradove, u selu Viča u Dragačevu ipak to nije slučaj. U jednom zaseoku živi čak 13 mališana i to je jedno od najživljih sela u tom delu Srbije. Ovi ljudi koji su odlučili da ostanu na dedovini vredno rade od jutra do mraka, puna im je kuća ali su pune i štale. Država ne ostaje nema na njihov trud i rad, već im pomaže i ulaže velika sredstva pre svega u putnu infrastrukturu. Put koji je obećan u zaseoku Gerzići sada je i asfaltiran, a na lice mesta da potvrdi radove danas je ponovo došao i ministar za javna ulaganja, Darko Glišić. Domaćinski i sa osmehom na licu dočekala ga je porodica Gerzić.

- Mladih još ima u selu. Nije kao nekada, ali ih ima i, ako Bog da, biće ih još. Mi se bavimo poljoprivredom i ovaj put nam mnogo znači. Biće lakše i da se doveze i da se odveze roba. Put, voda i struja – to je život za svakog čoveka, ne samo za nas na selu. Ja sam ministru verovao od prvog dana. Video sam da je došao sa iskrenom namerom da pomogne narodu. Pomogao je ne samo nama, nego celom Dragačevu. Svi smo mu zahvalni i nadamo se da će se razvoj nastaviti i u budućnosti - rekao je za RINU Srđan Gerzić.

1/8 Vidi galeriju Darko Glišić u poseti porodici Gerzić u Viči Foto: RINA

Glišić je istakao da kao i na prethodnim mestima koje je obišao, lično se uverio da ono što je obećano - to je i urađeno, a sve u cilju da meštanima život bude lakši, bolji i kvalitetniji.

- Pre nekoliko meseci okupili smo se ovde, razgovarali, videli šta je problem i prepoznali da je ključni problem putna infrastruktura. Ne samo kod porodice Gerzić, već u čitavoj Viči urađeno je zaista mnogo toga. Prilikom posete predsednika Republike selu Kotraža, dosta ljudi iz Viče razgovaralo je sa predsednikom i zamolilo da se pomogne u unapređenju putne infrastrukture. Tada je dogovoreno da se uradi preko 10 kilometara asfalta. Očekujem da će tokom leta svi radovi biti okončani. Ovaj naš dolazak potvrda je odnosa koji treba da postoji između ljudi koji obavljaju odgovorne funkcije i građana koji su ih birali da rešavaju njihove probleme - rekao je Glišić.

Foto: RINA

Dodaje da je veoma počastvovan što su ga u selu srdačno dočekali brojni meštani, naglašavajući da porodice poput Gerzića gde pod jednim krovom živi četiri generacije mogu da posluže kao primer svima u Srbiji. Naglašava da to može biti poruka za ljude širom države – ukoliko imamo slogu i jedinstvo, možemo mnogo toga da uradimo i da napredujemo.

- Razgovarali smo, videli neke nove probleme i saslušali njihove muke koje ćemo nastojati da rešavamo. Smatram da je razgovor sa ljudima i direktna komunikacija jedini način da saznate šta ih zaista muči i kako možete da im pomognete. Ljudi razumeju politiku države i zahvalni su što se čuva mir i stabilnost, jer upravo ta stabilnost omogućava da rade, obrađuju zemlju i održavaju svoja domaćinstva. Naravno, postoje i svakodnevni životni problemi koje rešavamo i nastavićemo da rešavamo. Za nekoliko meseci ponovo ću doći da vidim da li je sve završeno i da li postoji još nešto što treba uraditi - poručio je Glišić.

Predsednik opštine, Milija Milenković, istakao je da su danas završeni radovi na putu u zaseoku Gerzići, u dužini od oko 2.000 metara, ali da se radovi i ulaganja nastavljaju i dalje.

- Ukupno će ove godine u Viči biti urađeno 13,5 kilometara asfaltnih puteva, dok ćemo na području čitavog Dragačeva asfaltirati više od 100 kilometara novih saobraćajnica. Naravno, bez podrške Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića ovakve investicije ne bismo mogli da realizujemo samo iz opštinskog budžeta. U narednom periodu očekuju nas i značajna ulaganja u rekonstrukciju vodovodne mreže na teritoriji opštine Lučani, tako da je ova godina za našu opštinu jedna velika građevinska sezona - poručio je Milenković.