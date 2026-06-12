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Predsednica Skupštine Ana Brnabić obratila se iz Venecije, gde je danas učestvovala u radu 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije.

Ona kaže da je ovo apsolutno važno za evropski put Srbije, i kaže da je rasprava bila dobra.

- Juče smo imali jako dobre tehničke sastanke na ekspertskom nivou. Ovde su nas svi pohvalili i rekli da u poslednjih nekoliko godina nisu videli do te mere pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i u tako kratkom roku. Pokazali smo kako brzo i efikasno možemo da radimo - kazala je predsednica Skupštine.

Podseća da je u februaru uputila zahtev Venecijanskoj komisiji, i da smo za četiri meseca završili čitav proces.

- Toliko je sve bilo efikasno. Dostavljali su nam komentare, mi smo odgovarali na njih, do četiri jutros smo radili na izmenama. Mi već sledeće nedelje ulazimo u Skupštinu sa izmenama i dopunama pravosudnih zakona. Još jednom smo pokazali posvećenost vladavini prava, transparentnosti, saradnji sa SE i Venecijanskom komisijom, uprkos onome što govore svi koji nas kritikuju, a koji dok su bili na vlasti nisu sarađivali ni sa Savetom Evrope, ni sa Venecijanskom komisijom - dodala je Ana Brnabić.

Ona kaže da je u delu javnosti najviše bilo kritikovano to što će Visoki savet tužilaštva upućivati tužioce, a to je pohvaljeno od strane Venecijanske komisije.

- Pozdravljen je i anti-dedlok mehanizam, da nema više zastoja u donošenju odluka Visokog saveta tužilaštva, i da ako ne može da se donese većina onda se smanjuje sa osam na šest glasova. Time smo se obezbedili da nema više blokada u tom telu, što znači bolju efikasnost - kazala je predsednica Skupštine.

Kaže da će odluka o razdvajanju Trećeg i Četvrtog tužilaštva da se pomera za 1. mart.

- Do tada će radna grupa koja je već osnovana morati da završi sveukupnu analizu odnosno mapiranje. Najmanje tri stvari koje je podržala Venecijanska komisija, a koje su ovde bile predmet kritika, i pokazali smo dakle da smo znali šta radimo. Ni u jednom trenutku mi nismo želeli da izbegnemo njihov sud o svemu ovome. Venecijanska komisija koja je ekspert, i u svakoj rečenici su ponovili da primećuju spremnost vlasti Srbije da sarađuju, rade brzo i transparentno - kazala je ona.

O otvaranju klastera 3, Ana Brnabić kaže da sa punim pravom očekuje njegovo otvaranje.