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Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je danas da zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše.

- Sve je slabiji i sve teže priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu negu. Nekada ima boljih dana, nekada lošijih, ali generalno sve je slabiji - rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS.

On je rekao da su velika očekivanja od sednice Saveta bezbednosti.

- Јedna od tema biće i kršenje prava na lečenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spreče zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija pravda u odnosu na ostale osuđene - kaže Darko Mladić.

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Darko Mladić, sin Ratka Mladića Foto: Kurir Televizija

Očigledno je da dok je, dodaje, ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu. 

- Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namera. Mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka - jasan je Darko Mladić.

Podseća da se Komitetu obratila i Srbija i porodica i odbrana.

- Mi očekujemo odgovor, ali to je samo jedan od kanala preko koga tražimo da se poštuju pravila i da budu ista za sve, a ne da zavise od politike - naveo ej Darko Mladić.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je juče da ovo prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, pre svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava. Vujić je rekao da će zato ovo pitanje Srbija postaviti i na sednici Saveta bezbednosti UN o radu haškog Mehanizma.

Kurir Politika/RTRS

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