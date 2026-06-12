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Dok su juče organizovane učeničke posete EXPO izložbi proglašavali „zloupotrebom dece za političke svrhe“, danas blokaderski mediji pozivaju mlade i studente na svoje novinarske radionice. Kritičari upozoravaju da je reč o još jednom primeru dvostrukih standarda.

Blokaderski mediji N1, objavili su juče da su „učeničke posete izložbi EXPO zloupotreba dece za političke potrebe“, iako su organizovane školske posete sastavni deo gotovo svih svetskih EXPO manifestacija i predstavljaju priliku da učenici na interaktivan način upoznaju nauku, tehnologiju, održivi razvoj i inovacije koje oblikuju budućnost.

Međutim, samo dan kasnije, na društvenim mrežama pojavila se reklama za Letnju novinarsku radionicu N1, namenjenu studentima i mladima zainteresovanim za novinarstvo, produkciju i kreiranje sadržaja za društvene mreže.

Postavlja se logično pitanje kako je moguće da su školske posete međunarodnoj izložbi „zloupotreba dece“, dok se uključivanje mladih u programe blokaderskih medija predstavlja kao društveno odgovorna aktivnost.

Posebno podsećamo da do sada nije bilo reakcija istih krugova kada su maloletnici javno govorili o političkim pitanjima u programima Javnog servisa ili drugih medija, niti kada su deca učestvovala u protestnim skupovima.

Nisu se, čule ni osude kada su deca vrtićkog uzrasta učestvovala u protestnim šetnjama uz uzvike „Pumpaj“, niti kada su se u javnosti pojavili snimci mališana obučenih u majice sa simbolima krvavih šaka.

Tada nije bilo upozorenja o „zloupotrebi dece“.

Takođe, javnost nije zaboravila ni brojne situacije u kojima su maloletnici gostovali u emisijama i govorili o političkim događajima u zemlji, dok su pojedini protestni skupovi uključivali i najmlađe učesnike.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li su priče o „zloupotrebi dece“ zapravo rezervisane samo za one situacije koje se ne uklapaju u političke stavove blokaderskih medija.

Dok su učenici koji obilaze EXPO predstavljeni kao žrtve navodne propagande, uključivanje mladih u projekte medija koji otvoreno podržavaju blokade i politički aktivizam očigledno ne izaziva istu vrstu zabrinutosti.

Očigledno je da se iza svega kriju dvostruki standardi i da se briga za decu i mlade pojavljuje samo onda kada odgovara određenom političkom narativu.