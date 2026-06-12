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Simpatizer blokadera i opoziciomih političara reditelj Duško Kovačević usred Hrvatske priznao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio u pravu, dok oni govore da nije tačno što predsednik Srbije ističe, a to je da je uslov za ulazak u EU priznavanje tzv. Kosova.

"Srbija nikad neće ući u Evropu. Da bi ušla u Evropu mora da prizna Kosovo", izjavio je Kovačević za hrvatske medije i dodao:

"Dok ne bude ambasada Prištine u Beogradu i beogradska ambasada u Prištini nikada nećemo ući u Evropu".

S druge strane, opozicioni političari i blokaderi javno u nastupima u opozicionim medijima ističu da Vučić "laže" kada govori da je uslov za ulazak Srbije u EU potrebno priznanje južne srpske pokrajine.

Podsetimo predsednik Aleksandar Vučić je u novembru prošle godine tokom obraćanja iz Brisela izjavio da ukoliko bi "sutra uveli sankcije Ruskoj Federaciji i sutra da kažemo idemo u priznanje Kosova, eto nas u Evropskoj uniji kad hoćete".

Kurir.rs

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