- Voleo bih da neko kaže zašto to nije u skladu sa sociološkom definicijom fetišizma, sa verom u to da predmeti imaju nekakva natprirodna svojstva. Sa druge strane, ona je pomenula da to što se dešava, zapravo ono o čemu je pričala na času sociologije svojim učenicima itd. Ja sam rekao da sam razmišljao o tome na veoma sličan, ili isti način kao ona jer mi se činilo da je to što vidimo, ustvari, a čini mi se i dalje jedan in vivo eksperiment iz sociologije, antropologije, psihologije i na kraju i teologije. Mislim da sam od reči do reči tako rekao. Ja nisam rekao da je to fetišizam, što ne znači da ne mislim da je njena tvrdnja bez osnova. Ne kažem da je ova konkretna relikvija falsifikat, ali mislim da je teško veoma da se u nekom petom, šestom veku, autentične relikvije tako krenu da niču - rekao je Milićević.