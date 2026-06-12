Slušaj vest

Objava naloga na društvenoj mreži Iks "Filozofi u blokadi", koji podržava studentske blokade i u kojoj je navedeno da bi na Svetskom prvenstvu trebalo navijati isključivo za države koje nisu priznale tzv. Kosovo, izazvala je polemiku na ovoj društvenoj mreži!

Na tu poruku reagovao je nalog "Biseri Druge Srbije”, uz ocenu da je reč o još jednom pokazatelju političke nedoslednosti dela blokaderske scene.

Foto: Privatna arhiva

- I ovo je pokazatelj na šta bi Srbija ličila da se ovi nešto pitaju. Naime, juče su blokaderi napisali tvit kako će na Svetskom prvenstvu navijati za zemlje koje nisu priznale lažnu državu Kosovo. U želji da dobiju simpatije patriota - navedeno je u objavi.

U istoj reakciji se tvrdi da je prvobitni tvit ubrzo obrisan nakon što su, kako se navodi, autori shvatili koje su sve reprezentacije među državama koje nisu priznale tzv. Kosovo.

- Međutim, čim su čuli "no-no, pec" od Picule, brže bolje su obrisali ovo, toliko su im stavovi utvrđeni da ga menjaju kako vetar dune. P. S. Mi znamo da ćete navijati za Hrvatsku - piše u objavi naloga „Biseri Druge Srbije”.

U komentarima koji su usledili korisnici Iksa su pokazali šta misle o objavi "Filozofa u blokadi":

- "Doslednost se ne pokazuje rečima, nego time da iza njih stojiš i kad nije lako", "Hteli su da skupe koji politički poen preko Kosova, ali izgleda da bez odobrenja mentora ne smeju ni rečenicu da izgovore" i " Picula diktira blokaderima ideologiju, tako bi i državu sutra vodili po tuđim zahtevima i interesima" - samo su neki od komentara ostavljenih ispod objave.