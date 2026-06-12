Tuga
DA LI JE OVO NAJMASOVNIJI BLOKADERSKI PROTEST IKADA? Ako budu brojali kao na Slaviji, ima ovde i 20.000 ljudi!
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Studenti blokaderi hvale se masovnim okupljanjima, ali ovo zabeleženo na Banovom brdu u Beogradu zasad ruši sve rekorde.
Budući da su im svi okrenuli leđa, blokaderi su morali da angažuju 5 (petoro) "omladinaca" uzrasta "od solidne zrelosti do rane penzije" da rašire transparent "Studenti pobeđuju".
- Svi su im okrenuli leđa pa ucenjuju ove omladince. Najmasovniji studentski skup Banovo Brdo 12.06.2026 u 12:05h - piše na profilu Vožd na Iksu.
A prolaznici?
Čak je i prolaznike bilo sramota njihove sramote...
Kurir Politika
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