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Studenti blokaderi hvale se masovnim okupljanjima, ali ovo zabeleženo na Banovom brdu u Beogradu zasad ruši sve rekorde.

Budući da su im svi okrenuli leđa, blokaderi su morali da angažuju 5 (petoro) "omladinaca" uzrasta "od solidne zrelosti do rane penzije" da rašire transparent "Studenti pobeđuju".

- Svi su im okrenuli leđa pa ucenjuju ove omladince. Najmasovniji studentski skup Banovo Brdo 12.06.2026 u 12:05h - piše na profilu Vožd na Iksu.

A prolaznici?

Čak je i prolaznike bilo sramota njihove sramote...

Kurir Politika

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