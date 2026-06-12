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Venecijanska komisija pohvalila je danas Srbiju, na sastanku na kom je prisustvovala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Nakon današnjeg sastanka, blokaderima je postalo jasno da je nemoguće da održe narativ koji su mesecima plasirali. Ovim su tvrdnje da je predsednik Vučić izolovan i da je Srbija ugrožena zbog njegove politike apsolutno demantovane, jer činjenice govore drugačije.

"Gde su sad ovi EU botovi da nam pričaju kako je Evropa protiv Vučića, kako su mu vukli uši u Tivtu i pretili da je gotov? Od njihovih "promena" i "borbe" nema apsolutno ništa. Venecijanska komisija je dala pozitivno mišljenje, iako ono još nije konačno. EU je čvrsto uz režim,", glase komentari korisnika Iksa.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić obratila se ranije tokom dana iz Venecije, gde je učestvovala u radu 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije.

Ona je rekla da je ovo apsolutno važno za evropski put Srbije i da je rasprava bila dobra.

Foto: Video plus

Kako je istakla, saradnja sa Venecijanskom komisijom bila je veoma intenzivna i efikasna, navodeći da su predstavnici Srbije do kasno u noć radili na usaglašavanju izmena pravosudnih zakona. Dodala je da će se predlozi izmena i dopuna već naredne nedelje naći pred poslanicima u Skupštini Srbije.

- Još jednom smo pokazali posvećenost vladavini prava, transparentnosti, saradnji sa SE i Venecijanskom komisijom, uprkos onome što govore svi koji nas kritikuju, a koji dok su bili na vlasti nisu sarađivali ni sa Savetom Evrope, ni sa Venecijanskom komisijom - dodala je Ana Brnabić.

Ona je istakla da je u delu javnosti najviše bilo kritikovano to što će Visoki savet tužilaštva upućivati tužioce, a to je pohvaljeno od strane Venecijanske komisije.

Šta je sve rekla Ana Brnabić nakon zasedanja Venecijanske komisije, pročitajte klikom ovde.