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U tekstu "SPAS U ZADNJI ČAS Dok Konaković bljuje vatru, Vučić spasio obraz Trojke pred narodom" navodi se da je predsednik Srbije građanima BiH omogućio da prate nastup svoje reprezentacije bez dodatnog plaćanja pretplate ili kupovine posebnih paketa.

Posebno se naglašava da je vest o prenosu na Federalnoj televiziji spas i razlog za zadovoljstvo brojnih građana i istovremeno postavljaju pitanje zbog čega nadležne institucije u toj zemlji nisu ranije i samostalno obezbedile ono što bi, kako se navodi, trebalo da bude njihov posao.

Foto: Printscreen/Dnevni Avaz

Dnevni avaz piše da građane ne zanimaju politička prepucavanja, zakulisni pregovori i međusobna opravdanja, već jednostavna činjenica da mogu da prate nastup svoje reprezentacije bez dodatnog plaćanja pretplate ili kupovine posebnih paketa.

Posebno je zanimljivo što je sarajevski medij žestoko kritikovao sarajevske vlasti, a posebno ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića, koji je ranije oštro napadao Telekom Srbija i predstavljao ga kao pretnju medijskom prostoru u BiH.

Avaz sada podseća da je upravo susretljivost Telekoma Srbija imala značajnu ulogu u rešavanju problema prenosa. Prema oceni tog medija, za takvu podršku morala je da postoji i saglasnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U tekstu se navodi da, dok Konaković "bljuje vatru", Vučić zapravo spasava obraz Trojke pred građanima BiH.

- Zanimljivo je podsetiti na ranije izjave Elmedina Kokanovića, ministra spoljnih poslova, koji je sam Telekom Srbija predstavljao kao "okupatora" medijskog prostora u BiH, a ne bi bilo čudno da se ponovo kao "dimna zavesa" iskoristi priča o TV ALFA, kako bi se još jednom zaobišla prava tema - nesposobnost aktuelnih vlasti da obezbede građanima prenos utakmica reprezentacija BiH s Mundijala. I tako dok Dino bljuje vatru, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, spašava obraz Trojke pred narodom, jer je bez dileme on morao dati saglasnost za podršku Telekoma Srbija koju je dobila FTV - piše Dnevni avaz.

Ova ocena posebno odjekuje jer dolazi iz Sarajeva, od medija koji ima antisprsku agendu i izrazito kritičan ton prema Beogradu i predsedniku Srbije.

Ipak, u ovom slučaju, Avaz je morao da prizna i konstatuje da je upravo potez iz Srbije pomogao da javni servis u Federaciji BiH obezbedi prenos utakmice od velikog značaja za građane.