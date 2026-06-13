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Narodni poslanik Uglješa Grgur, predsednik Pokreta za pravdu građana Grgur, priča za Kurir kako izgleda život narodnog poslanika i čoveka koji je kao diplomirani pravnik i prvi privatni detektiv i Srbiji, ušao u politiku i seo u skupštinsku klupu.

-Do sada mnogo toga naučio o radu najvišeg zakonodavnog tela naše zemlje. Najvažnije je da sam kao narodni poslanik stekao veliko poverenje građana. Svoj politički rad zasnivam na borbi za pravdu, poštenje i dostojanstven život svakog čoveka -kaže Grgur i objašnjava zašto se razlikuje od drugih kolega:

Dostupan svima

- Shvatio sam da moj rad ne treba da se zasniva samo na sednicama ili u skupštinskim odborima. Mnogi misle da je samo to naš posao. Važno je biti u svakodnevnom kontaktu sa građanima iz cele Srbije. Dosta putujem, obilazim mnoga mesta, moj telefon dostupan je svima. I na taj način istrajavam u borbi protiv nepravdi koje pogađaju porodice, stare, bolesne i građane koji teško podnose teret ekonomskih problema. Moja politika i politika mog Pokreta nije politika privilegovanih i moćnih, već politika običnog naroda koji se svakodnevno bore za bolji život. Naša poruka je jasna: država mora služiti narodu, a ne narod državi.

Podsetimo, Grgur se već godinama bori protiv odluka izvršitelja da čitave porodice sa decom budu izbačene na ulicu. On se, kako naglašava, kao narodni poslanik često obraćao po ovom, ali i mnogim drugim pitanjima i problemima gradana za skupštinskom govornicom:

Interesi građana