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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagramu i najnovijom objavom u dve reči objasnio šta je suština blokaderskog pokreta i svih delovanja ove grupacije ljudi koji su se ujedinili u svojim rušilačkim tendencijama prema stabilnoj i jakoj Srbiji.

– Priroda blokadera i suština svega što rade su laž i nasilje. Ja se borim za našu Srbiju i narod, za nove investicije i Srbiju koja pobeđuje – poručio je Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

U tom svetlu, predstojeći izbori biće jasna prekretnica na kojoj će Srbija birati između utabanog puta napretka, investicija i ekonomskog prosperiteta, ili povratka u mračno doba od pre 15 godina. Građani će dati svoj sud da li žele stabilnu državu koja grabi napred, ili povratak u prošlost u kojoj su se fabrike katančile, putevi zapuštali, a narod živeo na samom rubu egzistencije.