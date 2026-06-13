SVI DIŽU RUKE OD NJEGA! Osipa se odbornička grupa Miše Bačulova u Skupštini Novog Sada, dojučerašnja saradnica Branislava Pandurov prešla u SNS!
Odbornica Branislava Pandurov iz odborničke Grupe građana "Heroji - Miša Bačulov", kako saznaje Dnevnik, prešla je u odborničku grupu "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra".
Miša Bačulov je na društvenim mrežama objavio snimak na kom kaže da je Pandurov postala gradska odbornica na kvoti kod Đilasa, potom je bila samostalna odbornica, te je postala deo odborničke grupe Heroji - Miša Bačulov.
U Skupštini Novog Sada odbornička grupa "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra" sa Branislavom Pandurov ima 36 odbornika, dok odbornička grupa Miše Bačulova ima svega četiri odbornika.
Ovaj prelazak još ponovo je pokazao da Miša Bačulov ostaje bez podrške saradnika, koji su, po svemu sudeći, prozreli planove čoveka koji će, ipak, ostati najupamćeniji po pokušaju "samotrovanja" za koje je planirao da optuži Aleksandra Vučića!
Kurir Politika/Dnevnik