KAKVO LICEMERJE: Blokaderski Danas piše o "zloupotrebi dece" zbog Ekspa, a oni godinu i po dana na najgori način zloupotrebljavaju decu
Blokaderski list "Danas" na naslovnoj strani objavio je naslov "Roditelji: Deca nisu eksponat za Ekspo", čime su još jednom pokazali licemerje.
Naime, ovaj list je objavio da većina roditelja neće dozvoliti svojoj deci odlazak na Ekspo u jednom tekstu, kao i komentar pod nasovom "Đaci idu na Ekspo", koji je izrazito negativno nastrojen prema ideji da učenici posete specijalizovanu izložbu.
Suvišno je podsećati da su blokaderi godinu i po dana blokirali ulice, terali maloletnike da ne idu u školu, decu iz vrtića da skandiraju političke parole, na državnoj televiziji snimali emisije sa decom iz osnovne škole i terali ih da pričaju o politici i blokadama, nagovarali decu da maltretiraju nastavnike...
Ukratko, godinu i po dana na najstrašniji način zloupotrebljavaju decu i sada oni tvrde da je eventualni odlazak učenika da posete Ekspo - zloupotreba!? Licemerje bez kraja...