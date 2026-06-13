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Blokaderski list "Danas" na naslovnoj strani objavio je naslov "Roditelji: Deca nisu eksponat za Ekspo", čime su još jednom pokazali licemerje.

Naime, ovaj list je objavio da većina roditelja neće dozvoliti svojoj deci odlazak na Ekspo u jednom tekstu, kao i komentar pod nasovom "Đaci idu na Ekspo", koji je izrazito negativno nastrojen prema ideji da učenici posete specijalizovanu izložbu.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Suvišno je podsećati da su blokaderi godinu i po dana blokirali ulice, terali maloletnike da ne idu u školu, decu iz vrtića da skandiraju političke parole, na državnoj televiziji snimali emisije sa decom iz osnovne škole i terali ih da pričaju o politici i blokadama, nagovarali decu da maltretiraju nastavnike...

Foto: Screenshot