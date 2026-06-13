Slušaj vest

Blokaderski list "Danas" na naslovnoj strani objavio je naslov "Roditelji: Deca nisu eksponat za Ekspo", čime su još jednom pokazali licemerje.

Naime, ovaj list je objavio da većina roditelja neće dozvoliti svojoj deci odlazak na Ekspo u jednom tekstu, kao i komentar pod nasovom "Đaci idu na Ekspo", koji je izrazito negativno nastrojen prema ideji da učenici posete specijalizovanu izložbu.

Danas
Foto: Screenshot

Danas
Foto: Screenshot

Suvišno je podsećati da su blokaderi godinu i po dana blokirali ulice, terali maloletnike da ne idu u školu, decu iz vrtića da skandiraju političke parole, na državnoj televiziji snimali emisije sa decom iz osnovne škole i terali ih da pričaju o politici i blokadama, nagovarali decu da maltretiraju nastavnike...

Danas
Foto: Screenshot

Ukratko, godinu i po dana na najstrašniji način zloupotrebljavaju decu i sada oni tvrde da je eventualni odlazak učenika da posete Ekspo - zloupotreba!? Licemerje bez kraja...

Ne propustitePolitikaSVI DIŽU RUKE OD NJEGA! Osipa se odbornička grupa Miše Bačulova u Skupštini Novog Sada, dojučerašnja saradnica Branislava Pandurov prešla u SNS!
Miša Bačulov
PolitikaPRVO JE "PROKOCKAO SVE ŠANSE" SA TRAMPOM, A SAD KUKAJU - NEMOJTE SA AMERIKANCIMA: Licemerje blokaderskih medija nema granice, smeta im i energetski MEGAPROJEKAT
Vučić Tramp Đerdap .jpg
PolitikaVUČIĆ OPISAO SRŽ BLOKADERA U SAMO DVE REČI! Na sledećim izborima Srbija bira između dva puta – napretka i investicija ili laži i nasilja! (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaBLOKADERI CILJAJU DA VOJVODINU ODVOJE OD SRBIJE! Analitičari: Sve je deo šireg pritiska na državu dok se borimo da sačuvamo nacionalno jedinstvo
kos 1.jpg