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Predsednik opozicionog pokreta "Solidarnost" Goran Ješić ponovo je pokazao pravo lice dela opozicije, ogolivši do kraja njihove opasne i rušilačke namere prema svima koji ne razmišljaju kao oni. Vidno besan zbog nepristrasnog prenošenja utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu između Kanade i Bosne i Hercegovine na TV Arena Sport, ovaj opozicionar je na društvenoj mreži X uputio stravične pretnje medijskim radnicima.

– Arenu pre RTS sravniti sa zemljom a sve zaposlene zapamtiti! – napisao je Ješić u svojoj objavi, otvoreno pozivajući na linč i crtajući metu na čelu stotinama ljudi.

Na ovakav izliv agresije odmah su usledili komentari zgroženih građana koji su pitali: "Što? Nisu navijali za BiH?" i otvoreno mu poručili: "Ajde, najbolje sve da srušimo. To je ta razlika na osnovu koje se pitaš kako narod bira Vučića." Dok je pristojna Srbija ostala u šoku, blokaderi su jedva dočekali da u komentarima dodatno potpale atmosferu mržnje.

Ovaj incident je po ko zna koji put dokazao da blokaderi i dežurni mrzitelji nemaju da ponude građanima Srbije apsolutno ništa osim čistog nasilja, agresije i revanšizma.