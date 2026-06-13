RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA SE NE SMIRUJE! Pavle Grbović udario na blokadere sa fakulteta: "Automatski su postali eksperti"
Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ponovo je udario na blokadere sa fakulteta!
- Postoje ljudi koji misle da je nešto počelo od onog trenutka kada su se oni zainteresovali, a čim su se zainteresovali automatski su postali eksperti i samo je njihovo mišljenje jedino tačno - napisao je on na Iksu.
Ovo je samo još jedna potvrda da se u blokaderskim redovima rat ne smiruje.
Podsetimo, nedavno je Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, gostovao na blokaderskoj N1 u emisiji ''Dan uživo'' i tom prilikom jasno izneo stav da neće podržati tzv. studentsku listu koju nisu ni videli.
- Što se tiče izbora i odluke da li ćemo izaći na izbore i podržati ''studentsku listu'', evo, po milioniti put kod vas kažem da sa tom pričom završimo. Dok ne vidimo studentsku listu, dok ne vidimo zajedništvo, pre svega na toj listi, jer mi tu sad vidmo isto neka pomeranja. I oni nisu imuni od nekih podela na levo, desno, pa ima tu i preletanja. Neki još nisu ni poleteli, a u Kuli su već preleteli. Dakle, dok ne vidimo čistu sliku tog dela Srbije, ko hoće da menja, da su zajedno i imaju jasan plan i program, da su fokusirani na politiku, nemojte od nas da tražite da podržimo listu koju nismo videli - rekao je Jovanović, a detaljnije pročitajte u POSEBNOJ VESTI.