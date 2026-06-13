- Postoje ljudi koji misle da je nešto počelo od onog trenutka kada su se oni zainteresovali, a čim su se zainteresovali automatski su postali eksperti i samo je njihovo mišljenje jedino tačno - napisao je on na Iksu.

- Što se tiče izbora i odluke da li ćemo izaći na izbore i podržati ''studentsku listu'', evo, po milioniti put kod vas kažem da sa tom pričom završimo. Dok ne vidimo studentsku listu, dok ne vidimo zajedništvo, pre svega na toj listi, jer mi tu sad vidmo isto neka pomeranja. I oni nisu imuni od nekih podela na levo, desno, pa ima tu i preletanja. Neki još nisu ni poleteli, a u Kuli su već preleteli. Dakle, dok ne vidimo čistu sliku tog dela Srbije, ko hoće da menja, da su zajedno i imaju jasan plan i program, da su fokusirani na politiku, nemojte od nas da tražite da podržimo listu koju nismo videli - rekao je Jovanović, a detaljnije pročitajte u POSEBNOJ VESTI.