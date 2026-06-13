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Predstavnici opozicionog pokreta ProGlas nastavili su sa svojom sramnom turnejom po Evropi, koristeći svaku priliku da u inostranstvu govore negativno o sopstvenoj državi i blate Srbiju gde god stignu. Međutim, njihovi pokušaji skupljanja jeftinih političkih poena sa bezbedne udaljenosti ne nailaze na odziv kakav su planirali. Najnoviji debakl doživeli su u Minhenu, gde su pred polupraznom salom pokušali da plasiraju svoju izlizanu priču, ali su dostupni snimci sa lica mesta ogolili surovu istinu – srpska dijaspora je potpuno okrenula leđa ovoj grupaciji.

Da stvar bude još gora, a za ProGlasovce stoprocentno blamantna, deo malobrojne publike, koja se pojavila u sali, zapravo uopšte nije došao da sluša njihove političke govore, već su mislili da prisustvuju kulturnom događaju, što je potvrdila i jedna od zgroženih žena koja se zatekla na skupu.

- Nisam se ni informisala, samo sam videla plakat i mislila da je - otvoreno je priznala ova šokirana žena.

Ovaj minhenski fijasko jasno dokazuje da ProGlas nema nikakvu realnu podršku čak ni u inostranstvu.