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Građani su danas širom Beograda pokazali šta većinska Srbija želi - mir, slogu, napredak, osmehe i uspešnu i jaku državu.

Naime, štandovi Srpske napredne stranke (SNS) ovih dana postali su mesto okupljanja svih koji veruju u mir, slogu i napredak Srbije.

Dok se sa jedne strane šalju poruke zajedništva, rada i odgovornosti, sa druge se sve češće mogu videti pokušaji da se kroz blokade i incidente unese nemir među građane. Upravo zato podrška politici koja gradi puteve, otvara radna mesta i jača ugled Srbije u svetu svakim danom raste.

Obrenovac u znaku snažne Srbije

1/4 Vidi galeriju SNS Obrenovac Foto: foto: Srpska napredna stranka

Rakovica poslala snažnu poruku

Rakovica danas u znaku poruke koja je odjekuje Srbijom poslednjih meseci - "Srbija pobeđuje".

1/2 Vidi galeriju SNS Rakovica Foto: foto: Srpska napredna stranka

Građani prepoznaju rezultate, biraju stabilnost i pokazuju da žele snažnu, uspešnu i prosperitetnu Srbiju koja nastavlja da pobeđuje.

Upravo to na najbolji mogući način prikazuju fotografije koje su danas nastale u Surčinu, Sopotu, Barajevu, Novom Beogradu, Obrenovcu i mnogim drugim opštinama.

Lepa slika i na Voždovcu

Na Voždovcu je danas viđena slika koja, kako mnogi kažu, "govori sama za sebe" - aktivisti SNS-a u prepoznatljivoj terenskoj formi, raspoloženi, otvoreni i u direktnom kontaktu sa građanima.

SNS Voždovac Foto: foto: Srpska napredna stranka

1/13 Vidi galeriju Štandovi SNS na beogradskim opštinama Foto: foto: Srpska napredna stranka

Nasmejani i dobro raspoloženi aktivisti i simpatizeri SNS-a dočekuju prolaznike, stvarajući prijatnu atmosferu, ispunjenu optimizmom i pozitivnom energijom, a narod u sve većem broju prilazi štandovima gde ih aktivisti pozivaju da se pridruže i velikom skupu podrške SNS-u koji će 27. juna biti održan u Beogradu!