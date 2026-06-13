Slušaj vest

Građani su danas širom Beograda pokazali šta većinska Srbija želi - mir, slogu, napredak, osmehe i uspešnu i jaku državu.

Naime, štandovi Srpske napredne stranke (SNS) ovih dana postali su mesto okupljanja svih koji veruju u mir, slogu i napredak Srbije.

Dok se sa jedne strane šalju poruke zajedništva, rada i odgovornosti, sa druge se sve češće mogu videti pokušaji da se kroz blokade i incidente unese nemir među građane. Upravo zato podrška politici koja gradi puteve, otvara radna mesta i jača ugled Srbije u svetu svakim danom raste.

Obrenovac u znaku snažne Srbije

SNS Obrenovac Foto: foto: Srpska napredna stranka

Rakovica poslala snažnu poruku

Rakovica danas u znaku poruke koja je odjekuje Srbijom poslednjih meseci - "Srbija pobeđuje".

SNS Rakovica  Foto: foto: Srpska napredna stranka

Građani prepoznaju rezultate, biraju stabilnost i pokazuju da žele snažnu, uspešnu i prosperitetnu Srbiju koja nastavlja da pobeđuje.

Upravo to na najbolji mogući način prikazuju fotografije koje su danas nastale u Surčinu, Sopotu, Barajevu, Novom Beogradu, Obrenovcu i mnogim drugim opštinama.

Lepa slika i na Voždovcu

Na Voždovcu je danas viđena slika koja, kako mnogi kažu, "govori sama za sebe" - aktivisti SNS-a u prepoznatljivoj terenskoj formi, raspoloženi, otvoreni i u direktnom kontaktu sa građanima.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 12.02.24 PM (1).jpeg
SNS Voždovac Foto: foto: Srpska napredna stranka

Štandovi SNS na beogradskim opštinama Foto: foto: Srpska napredna stranka

Nasmejani i dobro raspoloženi aktivisti i simpatizeri SNS-a dočekuju prolaznike, stvarajući prijatnu atmosferu, ispunjenu optimizmom i pozitivnom energijom, a narod u sve većem broju prilazi štandovima gde ih aktivisti pozivaju da se pridruže i velikom skupu podrške SNS-u koji će 27. juna biti održan u Beogradu!

Kurir Politika 

Ne propustitePolitika"SRBIJA JE NEZAVISNA ZEMLJA I SAMA BIRA SVOJE PARTNERE" Milenko Jovanov za Kurir: Građani će na sledećim izborima odlučiti o budućem pravcu države
milenko jovanov.jpg
Politika"ŠTO SU NAPADI NA VUČIĆA JAČI, NAŠ NAROD ĆE JOŠ SNAŽNIJE USTATI" Brnabić srdačno dočekana u Novim Banovcima: Zajedništvo je naša najveća snaga (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-06 at 20.39.56 (1).jpeg
PolitikaDA LI NAS ČEKAJU ZAJEDNIČKI PARLAMENTARNI I PREDSEDNIČKI IZBORI? Za građane racionalno, za vlast prednost, za opoziciju - problem!
Screenshot 2025-06-08 100322.png
PolitikaBLOKADERSKA N1 POKUŠALA DA UMANJI ZNAČAJ VUČIĆEVE POSETE KINI, BIVŠI DIPLOMATA IH UĆUTKAO! Ivan Vejvoda: "Dobri odnosi s Kinom su ključ za svetske odnose"!
2026-05-28 09_53_03-DETEKTOR LAŽI on X_ __VUČIĆ JE U PRAVU!_ Palo priznanje sa N1 od Ivana Vejvode_ .jpg