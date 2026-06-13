VELIČANSTVENI PRIZORI ŠIROM BEOGRADA! Građani pokazali da biraju mir i stabilnost i da podržavaju politiku koja gradi puteve i otvara nova radna mesta! (FOTO)
Građani su danas širom Beograda pokazali šta većinska Srbija želi - mir, slogu, napredak, osmehe i uspešnu i jaku državu.
Naime, štandovi Srpske napredne stranke (SNS) ovih dana postali su mesto okupljanja svih koji veruju u mir, slogu i napredak Srbije.
Dok se sa jedne strane šalju poruke zajedništva, rada i odgovornosti, sa druge se sve češće mogu videti pokušaji da se kroz blokade i incidente unese nemir među građane. Upravo zato podrška politici koja gradi puteve, otvara radna mesta i jača ugled Srbije u svetu svakim danom raste.
Obrenovac u znaku snažne Srbije
Rakovica poslala snažnu poruku
Rakovica danas u znaku poruke koja je odjekuje Srbijom poslednjih meseci - "Srbija pobeđuje".
Građani prepoznaju rezultate, biraju stabilnost i pokazuju da žele snažnu, uspešnu i prosperitetnu Srbiju koja nastavlja da pobeđuje.
Upravo to na najbolji mogući način prikazuju fotografije koje su danas nastale u Surčinu, Sopotu, Barajevu, Novom Beogradu, Obrenovcu i mnogim drugim opštinama.
Lepa slika i na Voždovcu
Na Voždovcu je danas viđena slika koja, kako mnogi kažu, "govori sama za sebe" - aktivisti SNS-a u prepoznatljivoj terenskoj formi, raspoloženi, otvoreni i u direktnom kontaktu sa građanima.
Nasmejani i dobro raspoloženi aktivisti i simpatizeri SNS-a dočekuju prolaznike, stvarajući prijatnu atmosferu, ispunjenu optimizmom i pozitivnom energijom, a narod u sve većem broju prilazi štandovima gde ih aktivisti pozivaju da se pridruže i velikom skupu podrške SNS-u koji će 27. juna biti održan u Beogradu!
Kurir Politika