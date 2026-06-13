Politika
SKANDALOZAN NAPAD NA SLOBODU MEDIJA: ANS o pretnjama Gorana Ješića - Pod hitno da se izvini i snosi odgovornost za pretnje
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ANS najoštrije osuđuje brutalne pretnje Gorana Ješića televiziji Arena Sport.
Ješićev poziv na "sravnjivanje sa zemljom" jednog medija predstavlja skandalozan napad na slobodu medija i otvoreni pokušaj zastrašivanja novinara, piše u saopštenju ANS.
- Zahtevamo da se Ješić javno izvini i snosi punu odgovornost za izgovorene pretnje. Nedopustivo je da bilo ko sebi daje za pravo da targetira medije i njihove zaposlene samo zato što mu se ne dopada njihov program ili uređivačka politika - ističu iz Asocijacije novinara Srbije.
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