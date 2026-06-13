- Mene raduje da od opozicionih stranaka dobijamo konačno jedan čist stav, a to su sankcije Rusiji. To je ono što je dobro za građane, da građani na izborima koji nam slede uskoro znaju šta je čija politika. Da se ne vraćamo u 2022. godinu kada je predsedniku Vučiću predviđano da će odmah posle izbora uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, pa je prošlo, evo četiri godine i nije ih uveo, a oni koji su ga optuživali su očigledno promenili politiku za 180 stepeni i danas pričaju nešto sasvim drugo. Važno je da sve bude jasno i čisto i da se tako izađe pred građane, pa neka se oni opredele za ono što žele - objasnio je Jovanov.