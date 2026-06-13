MILENKO JOVANOV OGOLIO OPOZICIJU! ''Konačno su izneli jasan stav, žele da uvedu sankcije Rusiji''! (VIDEO)
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov komentarisao je stav opozicije koja smatra da Srbija potpuno treba da se uskladi sa svim stavovima Brisela, što između ostalog podrazumeva i uvođenje sankcija Rusiji.
- Mi treba i moramo da se uskladimo sa EU u potpunosti, da bismo postali članica EU onda bismo morali i da uskladimo svoju spoljnu politiku u tom pravcu - izjavili su opozicionari jasno, glasno i nedvosmisleno.
Poslanik SNS-a Jovanov smatra da je iznošenje takvih stavova izuzetno važno kako bi građani Srbije tačno znali kakav je čiji program, koja politička opcija se za šta zalaže i da na osnovu jasnih činjenica mogu da izraze svoju volju na predstojećim izborima.
- Mene raduje da od opozicionih stranaka dobijamo konačno jedan čist stav, a to su sankcije Rusiji. To je ono što je dobro za građane, da građani na izborima koji nam slede uskoro znaju šta je čija politika. Da se ne vraćamo u 2022. godinu kada je predsedniku Vučiću predviđano da će odmah posle izbora uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, pa je prošlo, evo četiri godine i nije ih uveo, a oni koji su ga optuživali su očigledno promenili politiku za 180 stepeni i danas pričaju nešto sasvim drugo. Važno je da sve bude jasno i čisto i da se tako izađe pred građane, pa neka se oni opredele za ono što žele - objasnio je Jovanov.
Kurir Politika