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Nasilje, šikaniranje, i prazne sale. To su slike sa "turneje" blokaderskog Proglasa po Nemačkoj, gde se trude da na svoju stranu pridobiju dijasporu.

Da im ne ide baš najbolje pokazuju poslednje scene iz Minhena, gde su pred polupraznom salom plasirali svoju priču. Da sve bude još gore, čini se da deo publike nije ni znao da dolazi da sluša političke govore, već su mislili da prisustvuju kulturnom događaju.

Pored praznih sala, zainteresovani mogu da prisustvuju i scenama nasilja, kakvo se prošle nedelje dogodilo u Ofenbahu kod Frankfurta, kada je novinar Frankfurtskih vesti Zoran Vicelarević brutalno napadnut od strane blokadera Aleksandra Bogdanovića.

Vicelarević je danas govorio o tome šta se dešavalo na ovoj tribini "prosvećene Srbije".

01:02 Izjava novinara Fraknfurtskih vesti koji je napadnut na tribini Proglasa Izvor: Kurir

- On je u jednom delu rekao "kako je on znao tako brzo da iskoči". Ljudi, to je meni posao 25 godina, ja znam kad će ko da namigne, a ne kada će ko da postavi pitanje. Ostario sam u ovom poslu, znam šta se dešava, nije mi prva tribina, bio sam na nemačkim tribinama, bio sam svuda. Znam kako to ide, taj redosled. Znao sam da će biti pitanja, pa sam se javio - rekao je Vicelarević.

On je istakao da je to reakcija jednog novinara sa dugogodišnjim stažom.