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Opštinski odbor Srpske napredne stranke (SNS) u Raški organizovao je danas "Veliko narodno veselje" u Rvatima, kod Raške.

Kako se može videti po snimcima, veliki skup je okupio puno ljudi, a posetiocima je obezbeđena besplatna hrana i piće, zabavni park za decu, kao i bogat muzički program i drugi zabavni sadržaji.

Građani su još jednom pokazali šta većinska Srbije želi — mir, slogu, napredak i uspešnu jaku državu — kakva je bila i do sada!

Na skupu je dominirala poruka da Srbija pobeđuje!

Pogledajte veličanstvene prizore u nastavku:

00:32 Narodno veselje u Rvatima kod Raške Izvor: Kurir

Atmosfera je vesela a odziv masovan — zato što narod većinski podržava politiku prosperiteta, nezavisnosti i uspeha koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Skup u Rvatima nastavak je serije događaja koje je Srpska napradne stranka organizovala poslednjih nedelja kako bi pokazala da Srbija neće i ne sme da stane! Kao i da pobeđuje!

Kurir.rs

Opštinski odbor Srpske napredne stranke (SNS) u Raški organizovao je danas "Veliko narodno veselje" u Rvatima, kod Raške.

Kako se može videti po snimcima, veliki skup je okupio puno ljudi, a posetiocima je obezbeđena besplatna hrana i piće, zabavni park za decu, kao i bogat muzički program i drugi zabavni sadržaji.

Građani su još jednom pokazali šta većinska Srbije želi — mir, slogu, napredak i uspešnu jaku državu — kakva je bila i do sada!