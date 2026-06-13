"NEMA IGRANJA OKO VOJVODINE" Miloš Vučević na narodnom skupu u Savinom Selu koje su blokaderi targetirali: Naš izbor je jasan - ujedinjena Srbija! (FOTO)
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević prisustvovao je danas velikom narodnom skupu u Savinom Selu.
Vučević nije krio oduševljenje brojnošću i entuzijazmom okupljenih Savinoselaca.
"Dragi Savinoselci, hvala na snazi, hrabrosti i odlučnosti jer da nije bilo vas - ne bismo sačuvali državu", naveo je Vučević i dodao:
"Posebno mi je drago što ste se u ovolikom broju okupili u Savinom Selu, koje su blokaderi posebno targetirali, da im pokažemo da nećemo dozvoliti da nas razjedine i zavade, da im poručimo da nema igranja oko Vojvodine, i da nas neće pokolebati u borbi za stabilnu, suverenu i slobodnu Srbiju!"
On je dodao da je "neuporedivo više nas koji volimo Srbiju, koji smo svim srcem za politiku koju vodi predsednik Aleksandar Vučić!"
"Naš izbor je jasan - ujedinjena Srbija, naša velika porodica. Srbija pobeđuje!", zaključio je Miloš Vučević.