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Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević prisustvovao je danas velikom narodnom skupu u Savinom Selu.

Vučević nije krio oduševljenje brojnošću i entuzijazmom okupljenih Savinoselaca.

"Dragi Savinoselci, hvala na snazi, hrabrosti i odlučnosti jer da nije bilo vas - ne bismo sačuvali državu", naveo je Vučević i dodao:

"Posebno mi je drago što ste se u ovolikom broju okupili u Savinom Selu, koje su blokaderi posebno targetirali, da im pokažemo da nećemo dozvoliti da nas razjedine i zavade, da im poručimo da nema igranja oko Vojvodine, i da nas neće pokolebati u borbi za stabilnu, suverenu i slobodnu Srbiju!"

On je dodao da je "neuporedivo više nas koji volimo Srbiju, koji smo svim srcem za politiku koju vodi predsednik Aleksandar Vučić!"

"Naš izbor je jasan - ujedinjena Srbija, naša velika porodica. Srbija pobeđuje!", zaključio je Miloš Vučević.

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