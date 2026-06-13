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U Umčarima, opština Grocka, danas se održava veliki narodni sabor "Srbija pobeđuje", kojem je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je u razgovoru sa građanima rekao da Srbija ekonomski napreduje zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću koji je, kako je istakao, obezbedio mir i stabilnost i koji se zalaže za dijalog i jedinstvo.

Na narodnom saboru, na kome se okupio veliki broj građana sa transparentima "Srbija pobeđuje" i zastavama Srbije, Lončar je rekao da moramo da pokažemo da zlo nije jače od dobrog i da će dobro uvek da pobedi zbog naše dece i svih koji žele normalan i pristojan život.

- Srbiji je Vučić doneo ugled koji ima i treba da mu pomognemo da gura napred Srbiju, da budu veće plate i penzije, da bude više radnih mesta i da bude Srbija bolja za život - naveo je Lončar.

On je u razgovoru sa građanima najavio da će Dom zdravlja u Leštanu početi da se radi najkasnije u septembru, a da će do tada građani moći dva puta nedeljno da obavljaju preglede u mobilnoj ambulanti u Vinči, za koju se čeka samo registracija.

- Stigla je prva mobilna ambulanta, dok ne napravimo Dom zdravlja u Leštanima, imaćete u Vinči dva puta nedeljno da dođe lekar i sestra da vas pregledaju i šta god vam treba završićemo tu, a što ne možemo tu, ići ćemo dalje - kazao je Lončar.

Ministar je zahvalio svim građanima na današnjem skupu, ali i na tome što su izdržali prethodnu izuzetno tešku godinu, kada je, kako je istakao, većina građana bila talac manjine koja je smatrala da može da maltretira sve druge.

- Hvala vam na tome što ste sve izdržali i što ste nam dali snagu da uspemo da se izborimo i da pomognemo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prevaziđe sve te stvari, jer budimo realni, jedini cilj je bio da 'skinu' Vučića - rekao je Lončar.

Zajedno sa ministrom Lončarom na narodnom saboru u Umčarima bili su predsednik opštine Grocka Aleksandar Rajković i član Opštinskog veća i Gradskog odbora Srpske napredne stranke Rade Ivetić, prenose mediji pisanja Tanjuga.