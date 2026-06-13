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Veliki broj ljudi okupio se danas u Deronjama da pruži podršku SNS i politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U Deronjama je bio i predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević, kome je narod poželeo toplu dobrodošlicu.

"Deronje, Karavukovo, Lalić, Srpski Miletić, Ratkovo, Vajska .. divni ljudi iz naših divnih mesta, iz opština Odžaci i Bač koje su Srbija u malom, okupljeni danas u Deronjama, zajedno i složni da još jednom pošaljemo poruku da nas ništa neće pokolebati u borbi za našu otadžbinu Srbiju!", naveo je Vučević.

"Hvala vam na svemu što smo zajednički izdržali poslednjih godinu ipo dana. Bez vaše snage i odgovornosti ne bi sačuvali Srbiju!
Pred nama su izbori, kad god da budu, i ja vas molim da budemo složni kako bi sačuvali državu i narod, da ne dozvolimo da nas dele na stare i mlade, da se borimo da nam rastu plate i penzije... Vreme je da im Srbija odgovori za svo zlo i nasilje koje su sprovodili, da im odgovorimo mirno i na demokratski način. Ja sam sigurna da će naš predsednik Aleksandar Vučić da povede našu listu, da povede pobedničku listu!", dodao je Vučević.

Na kraju je zaključio:

"Nema predaje i nema povlačenja! Narod odlučuje na izborima! Srbija pobeđuje!"

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