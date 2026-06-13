"Novi DSS napada Zavetnike da Zavetnici nisu desnica jer nisu hteli s Pavlom Grbovićem koji ima potpisane sporazume sa strankom Hašima Tačija, i Zavetnici su neiskrena desnica jer ne žele sa tim političkim udrugama, a ti si iskrena desnica jer možeš da odeš u koaliciju sa nekim ko tvrdi da smo mi genocidan narod. Konkretno, stranka gospodina Pavla Grbovića tvrdi da su Srbi genocidan narod, da smo mi sami krivi što smo izgubili Kosovo, da smo mi vršili etničko čišćenje nad Albancima, da Republika Srpska ne treba da postoji nego da to treba da bude unitarna Bosna i Hercegovina, i niz nekih drugih neistina", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.

"I ti si sada autentična desnica jer si hteo sa Pavlom Grbovićem i danas hoćeš sa Pavlom Grbovićem, a mi nismo autentična desnica zato što kažemo 'ne pada nam na pamet', mi ćemo biti u svoju državu, kao što smo i bili. Mi smo tada znali da ulazimo u veliki politički rizik. Bili smo spremni da tu cenu platimo. Znali smo da to može da nas briše sa lica političke scene, ali pravo da vam kažem, bolje je da ne postojim na političkoj sceni nego da budem štaka na koju će da se nasloni drugosrbijanska klika koja nikad u Srbiji ne može da dođe na vlast, osim ako joj desnica ne pomogne. I Miloš Jovanović i ta desnica svesno učestvuju u tome da budu štaka na koju će da se naslone ti levoliberalni krugovi, sve tvrdeći i busajući se u prsa junačka da je on jedini iskreni Srbin. Pa ako si Srbin, onda treba da staneš u svoju državu, da izneseš kritiku i niko ti ne brani to. Ja sam i dalje u ovoj Vladi Srbije, dve godine i dalje iznosim kritiku na račun mnogih stvari sa kojima se ne slažem i niko me zbog toga nije sankcionisao. Preuzmi odgovornost i pomozi svojoj zemlji", zaključuje ministarka Đurđević Stamenkovski.