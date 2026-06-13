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Nova objava naloga "Studenti u blokadi" na društvenim mrežama izazvala je brojne komentare i otvorila novu raspravu među korisnicima društvenih mreža.

Povod za polemiku bila je najava događaja povodom Vidovdana uz poruku "Sve će se videti na Vidovdan", nakon čega su usledile brojne reakcije, među kojima i optužbe da su blokaderi uneli podele među studentima.

Jedan korisnik društvene mreže X ocenio je da je među studentima sada vidljiva jasna podela.

"Sada je jasna podela među studentima. Najavljeni protest 20. juna u Novom Sadu niko osim novosadskih fakulteta nije podržao, a danas je taj poziv zvanično poklopljen pozivom na moleban uz ikone, kandila, krstače i službene šetače pod zastavom 'nema predaje'. Bravo, uništili ste sve", naveo je korisnik.

Foto: Printscreen/X

Na društvenim mrežama mogu se videti i komentari da je nedopustivo da se Vidovdan, koji mnogi smatraju simbolom nacionalnog jedinstva i jednog od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji, koristi za dnevnopolitičke obračune i političke poruke.

Pojedini korisnici ocenjuju da su blokaderi od studentskog pokreta napravili politički projekat, dok drugi smatraju da ovakvi potezi dodatno produbljuju podele u društvu.

Objava je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama, gde se nastavlja polemika o ulozi studentskog pokreta i porukama koje se šalju uoči Vidovdana.