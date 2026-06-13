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Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, po povratku iz Venecije razgovarala je sa građanima u Prigrevici kod Apatina, u sklopu velikog skupa pod sloganom "Srbija pobeđuje".

- Nakon puta u Italiju i izlaganja pred Venecijanskom komisijom, gde sam ponosno zastupala interese Srbije, ništa lepše nego provesti popodne među svojim narodom, u Prigrevici, u Apatinu. Beskrajno hvala svima koji su došli i iz Sombora i okolnih mesta Kupusine, Svilojeva, Sonte… Hvala ljudima na podršci i na tome što nikada nisu ni pomislili da se okrenu protiv svoje zemlje, već su strpljivo i dostojanstveno sledili politiku predsednika Aleksandra Vučića i na svako nasilje i nepristojnost, odgovarali pristojnošću i ljubavlju - navela je Brnabić i dodala:

- Jer to je Srbija, zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji nepogrešivo znaju da prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice, a ko pokušava da nam uništi zemlju i sa puta uspeha je vrati u mračno doba privatizacije, blokaderskog lopovluka i punjenja sopstvenih džepova. Nećemo im dati razvale zemlju jer ne damo Srbiju! Hvala našem najdivnijem narodu. Srbija pobeđuje! Živela Srbija.

Pogledajte kako je izgledalo druženje u nastavku: