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U Velikom Šiljegovcu održan je narodni skup "Srbija pobeđuje" pred velikim brojem građana iz Rasinskog okruga. Ministar odbrane Bratislav Gašić i predsednik Izvršnog odbora SNS i ministar za javna ulaganja Darko Glišić poručili su da Srbija mora da nastavi putem razvoja, ekonomskog napretka i političke stabilnosti.

Ministar odbrane Bratislav Gašić je izjavio da veliki broj okupljenih građan svih uzrasnih kategorija pokazuje veliku snagu i podršku politici koju predvode predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka.

– Ovoliki broj ljudi pokazuje koliko nas je više od onih koji žele da zaustave Srbiju, od onih koji je mrze i koji joj svakodnevno nanose štetu. Ne damo Srbiju i nikada je nećemo dati. Pojedinim političkim protivnicima smetaju brojni razvojni projekti realizovani prethodnih godina, među kojima su Moravski koridor, Beograd na vodi, Savski most, uređena Bagdala i Saborni hram, kao i brojne investicije i infrastrukturni radovi širom Srbije, istakao je Gašić.

1/5 Vidi galeriju Glišić i Gašić u Velikom Šiljegovcu Foto: Kurir/Ž.M.

Ministar odbrane je podsetio da je prvo zaposlenje imao u Velikom Šiljegovcu,.

- Srbija je posle 2012. godine uspela da se oporavi i nastavi putem razvoja zahvaljujući radu i odgovornoj politici SNS. Ovde se ne radi samo o tome ko je bolji ili lošiji, već o tome ko voli Srbiju, ko želi njen napredak i bolju budućnost za našu decu. Zajedno možemo do još ubedljivije pobede u Kruševcu i Rasinskom okrugu, kazao je Gašić.

Zatim se narodnom skupu obratio predsednik Izvršnog odbora SNS i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

– Sudeći po broju ljudi koji su danas ovde, Kruševac jedva čeka izbore i želi da pokaže koliko podržava politiku razvoja. Potrebno je da sačuvamo državu u kojoj živimo, pravo da normalno i slobodno radimo i da iz dana u dan podižemo kvalitet života. Uvek može bolje, ali moramo da znamo da može i mnogo gore. Loše odluke mogu da nas vrate u vreme zatvorenih fabrika, velike nezaposlenosti i ekonomske nesigurnosti. Zato moramo da čuvamo ono što smo zajedno izgradili i da nastavimo da napredujemo, naglasio je Glišić.

Potpredsednica SNS, predsednica Gradskog odbora SNS Kruševac potpredsednica Narodne skupštine Srbije Nevena Đurić Nikitović je ocenila da je skup potvrda podrške politici koju stranka i predsednik Aleksandar Vučić sprovode.

– Veliko mi je zadovoljstvo što vidim ovoliki broj ljudi. Želimo da pokažemo da, pored svakodnevnog rada i rezultata koji su vidljivi na svakom koraku, imamo vremena da razgovaramo sa građanima, jer je upravo razgovor sa ljudima suština naše politike. Srbija pobeđuje jer nam je svima u srcu i na prvom mestu, izjavila je ona.

Na kraju je govorio i predsednik Saveta Mesne zajednice Veliki Šiljegovac Siniša Milojević.