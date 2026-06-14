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- Zdravstveno stanje Ratka Mladića se pogoršava i on je sve slabiji, izjavio je njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić kaže da je važno što se o zdravstvenom stanju Ratka Mladića govorilo i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je Srbija tražila da preuzme deo funkcija haškog Mehanizama i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama.

"Pre šest meseci su pozvali Ujedinjene nacije da krše svoje propise i da ne primenjuju Mandela pravila u slučaju moga oca, što je isto bio diplomatski skandal", rekao je Mladić za RTS.

Ovaj put su, dodaje, predstavnici Mehanizma i zemlje koje ih podržavaju otišli korak dalje i eksplicitno tražili da se nastavi, kako je rekao, mučenje njegovog oca u zatvoru.

"Iako je to ružno i odvratno i krši sva pravila funkcionisanja UN, ja im se zahvaljujem na tome, jer su ogolili pred svetskom javnošću suštinu onoga što Mehanizam sada radi pod sadašnjom predsednicom", poručio je Mladić.

Kurir.rs/RTS

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